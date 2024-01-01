Pinpoint

Pinpoint

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Играть онлайн

Веб-сайт: linkedin.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Pinpoint в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

На доске спрятано 5 подсказок. Все 5 подсказок относятся к одной категории. Ваша цель — угадать категорию, используя как можно меньше подсказок. Каждое неправильное предположение, которое вы сделаете, откроет следующую подсказку. Игра в Linkedin.

Веб-сайт: linkedin.com

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