Животный мир (Metazoa по-гречески) полон наших дальних родственников... некоторые более далекие, чем другие! Metazooa — это игра, которая проверяет, насколько хорошо вы знаете наше расширенное генеалогическое древо. Ваша цель — разгадать сегодняшнее загадочное животное, сделав как можно меньше попыток. Неправильные предположения сужают ответ по таксономическому рангу (королевство, тип, класс, отряд и т. д.). Чем больше ваше предположение имеет общего с ответом, тем больше вы узнаете о загадочном животном.

Веб-сайт: metazooa.com

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