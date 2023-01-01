Генеалогическое древо царства растений (которое ученые называют Viridiplantae) широкое и красивое... но в то же время сложное! Metaflora — это игра, которая проверяет вашу зеленость, проверяя, насколько хорошо вы умеете ориентироваться в лиственных ветвях. Ваша цель — разгадать сегодняшнее Загадочное растение, сделав как можно меньше попыток. Неправильные предположения сужают ответ по таксономическому рангу (царство, тип, класс, отряд и т. д.). Чем больше ваше предположение имеет общего с ответом, тем больше вы узнаете о загадочном растении.

Веб-сайт: flora.metazooa.com

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