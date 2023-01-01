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Double Panda

Double Panda

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Веб-сайт: poki.com

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Double Panda — это очаровательная платформерная игра для одного или двух игроков, в которой вы будете вести гигантскую панду и красную панду до конца! У каждой панды есть свои уникальные способности: красная панда лазает по бамбуку и собирает ключи, а гигантская панда плавает по воде и прыгает на врагов. Когда платформа слишком высока, чтобы до нее дотянуться? Не волнуйся! Эти две панды могут сотрудничать: одна несет другую, чтобы вместе стать сильнее. Сможете ли вы и ваши друзья координировать свои действия так же легко, как наши две милые панды?

Веб-сайт: poki.com

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