Mr Boomi — это игра-головоломка, в которой вам нужно доставить ядро ​​(Мистер Буми) к их пушке. Собирайте звезды по пути, но будьте осторожны и не переворачивайте платформы слишком сильно, иначе игра будет окончена! Уклоняйтесь от врагов и соберите все острые перцы чили на своем пути в этой игре-головоломке с качелями! Используйте A и D, клавиши со стрелками или нажимайте на экран, чтобы перемещать платформы и направить мистера Буми к пушке! Мистер Буми создан d954mas . Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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