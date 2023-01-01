clanker.io

Сыграйте в этот динамичный механический шутер. Управляйте боевым роботом и выживайте как можно дольше на заброшенной шахтерской станции.

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