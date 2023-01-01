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Nugget Royale

Nugget Royale

poki.com

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Nugget Royale — это настоящая королевская битва, в которой вам предстоит стать единственным выжившим цыпленком! Вы находитесь на пути к конечному пункту назначения, но есть один способ выбраться оттуда: отодвинуть всех остальных цыплят в сторону, чтобы не оказаться в машине. Имейте в виду, что выживет только один птенец, поэтому вам придется столкнуть остальных... Nugget Royale также известен как nuggetroyale.io, и вы играете на арене против 80 других онлайн-соперников. Вы можете играть в Nugget Royale онлайн за бесплатно на Poki.W/A/S/D — MovearoundSpace — JumpPelican Party — это команда из двух авторов, базирующаяся в Роттердаме, Нидерланды. Юрген создает визуальную составляющую для игр. Игровую механику разработал Джеспер (Конец). Они также создали Splix.io и Ducklings.io.

Веб-сайт: poki.com

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