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Stick Battle

Stick Battle

stickbattle.lol

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

StickBattle.lol.io — бесплатная игра-шутер. Загрузка не требуется!

Веб-сайт: stickbattle.lol

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Stick Battle, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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