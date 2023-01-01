WebCatalog
World of Solitaire

World of Solitaire

worldofsolitaire.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для World of Solitaire в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Сыграйте в более 100 пасьянсов бесплатно. Полный экран, загрузка и регистрация не требуются. Клондайк, FreeCell, Паук и другие.

Веб-сайт: worldofsolitaire.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением World of Solitaire, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Online Solitaire

Online Solitaire

online-solitaire.com

‎Microsoft Solitaire Collection

‎Microsoft Solitaire Collection

zone.msn.com

Solitaire

Solitaire

poki.com

Simple Solitaire

Simple Solitaire

simplesolitaire.com

Solitaire

Solitaire

poki.com

Amazing Spider Solitaire

Amazing Spider Solitaire

poki.com

Spider Solitaire

Spider Solitaire

poki.com

Caesars Slots

Caesars Slots

caesarsgames.com

Klondike Solitaire

Klondike Solitaire

poki.com

Spinball 3D

Spinball 3D

yp3d.com

Solitaire Klondike 2.0

Solitaire Klondike 2.0

poki.com

Arkadium

Arkadium

arkadium.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности