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‎Microsoft Solitaire Collection

‎Microsoft Solitaire Collection

zone.msn.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Играйте в Klondike, Spider, Freecell, Pyramid и TriPeaks. Плюс ежедневные испытания. Пасьянс остается самой популярной компьютерной игрой всех времен, и на это есть веские причины. Простые правила и понятный игровой процесс позволяют каждому легко освоить игру.

Веб-сайт: zone.msn.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ‎Microsoft Solitaire Collection, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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