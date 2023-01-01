‎Microsoft Solitaire Collection

Играйте в Klondike, Spider, Freecell, Pyramid и TriPeaks. Плюс ежедневные испытания. Пасьянс остается самой популярной компьютерной игрой всех времен, и на это есть веские причины. Простые правила и понятный игровой процесс позволяют каждому легко освоить игру.

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