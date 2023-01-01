String Theory 2 Remastered — игра-головоломка, созданная Лукасом Донкерсом. Помогите Еве найти своих потерявшихся коллег в страшных глубинах космоса. Помогите ей войти в странное измерение, полное загадок, ожидающих разгадки, товарищей по команде, ожидающих, чтобы их нашли, и историй, ожидающих, чтобы их рассказали. Достаточно ли вы умны и смелы, чтобы закончить игру «Теория струн 2: обновленная версия»? Струнами можно манипулировать, щелкая и перетаскивая их. Вы можете решить головоломку, поместив цветные фигуры в соответствующие слоты. Взаимодействие — левая кнопка мыши. Перезапуск — RString Theory 2 Remastered была создана Лукасом Донкерсом. Сыграйте в другую потрясающую головоломку Poki: String Theory Remastered.

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