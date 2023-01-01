Village Craft — это игра в режиме ожидания/управления, в которой вам предстоит построить процветающий средневековый город. Вы начинаете в лесу, не имея ничего, кроме топора. Вырубая деревья и строя свои первые постройки, вы начнете превращать лес в настоящее поселение! По мере роста вашего города в него будут приезжать новые жители, чтобы помочь вам. Они распилят дерево на доски, превратят пшеницу в муку и создадут другие предметы, которые вы сможете продать приехавшим в гости путешественникам. Сможете ли вы превратить пустыню в процветающую деревню?

Веб-сайт: poki.com

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