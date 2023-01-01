Snake.is MLG Edition

Snake.is MLG — крутая игра о змеях, в которой вам нужно собирать закуски, напитки и пиццу, чтобы расти. Продолжайте расти, пока не достигнете вершины таблицы лидеров. Вы можете использовать ускорение, чтобы быстро перемещаться перед другими змеями. Как только они наткнутся на вас, они оставят след из денег, который вы можете съесть, чтобы стать еще больше! В игре есть множество отсылок к популярным мемам как в аудио и тексте, так и в виде быстрых гифок. Есть много разных крутых змей, которые можно разблокировать. Вы лучший игрок в Snake.is MLG? Управление: Перемещение — W/A/S/D или мышь. Ускорение: пробел или щелчок. О создателе: Snake.is MLG был создан CrioDev. CrioDev известен своей игрой Javelin Fighting, которая также представлена ​​на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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