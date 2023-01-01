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Jelly Venture

Jelly Venture

poki.com

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Jelly Venture — это платформер, в котором вы — оборотень, который хочет воссоединиться со своей собакой. У вас есть способность превратиться в желе и переброситься через него, когда захотите. Ваш персонаж автоматически побежит вперед, вам нужно провести пальцем или курсором мыши по игровой зоне и отпустить, чтобы подпрыгнуть и прилипнуть к поверхности. У вас также есть возможность протискиваться через очень узкие отверстия и туннели. Но с большой силой приходит и большая ответственность, и вы можете попасть в неприятную ситуацию, если не будете осторожны! Чтобы выбраться из платформы, к которой вы застряли, вам нужно спрыгнуть с платформы и приземлиться на другую, безопасную. Избегайте шипов, ловушек, воды и других опасностей окружающей среды. Собирайте монеты и звезды, чтобы потратить их на крутые скины и варианты настройки. Существуют различные миры со своим уникальным ощущением визуальной атмосферы. Готовы ли вы исследовать каждый мир в Jelly Venture? Jelly Venture создана Terminarch Games. На Poki есть и другие веселые аркадные игры и многопользовательские игры на ловкость: JollyWorld, суши-вечеринка, Mechabots, Scary Maze, Slime MakerJelly Venture позволяет вам управлять Ютубером Джелли, который отправляется в поиски воссоединения со своей очаровательной щенкой Налой. Ознакомьтесь с его последними сообщениями, твитами и музыкой. Вы можете играть в Jelly Venture бесплатно на Poki. В Jelly Venture можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jelly Venture, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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