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Mechabots

Mechabots

poki.com

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Mechabots — игра-симулятор, в которой игрок должен собрать собственного робота. Проверьте свои навыки и точность в этой игре! Выбирайте между различными фигурками тиранозавров, распакуйте свой конструктор и соберите потрясающего механобота! Выбирайте разные детали и используйте инструменты, чтобы собрать робота. Выбрать — щелкните левой кнопкой мыши. Terminarch Games — это результат сотрудничества двух разработчиков из Нидерландов. Раньше они разрабатывали флеш-игры, но, поскольку эта эпоха подходит к концу, они решили перейти на HTML5-разработки, имеющие прочные связи с флэш-сферой. Они также создали Sushi Party, Scary Maze и Slime Maker.

Веб-сайт: poki.com

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