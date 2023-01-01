RunMan: Race Around the World

RunMan: Race Round the World — это платформер, в котором вам, как самому быстрому бегуну в мире, нужно проявить себя, продолжая бежать! Просто бегите к концу и преодолевайте любые препятствия, которые встречаются на вашем пути. Не забывайте набирать обороты, чтобы бежать быстрее! Бег – это легко и весело! Давайте теперь наслаждаться бегом!

Веб-сайт: poki.com

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