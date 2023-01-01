Bombhopper.io — это классное сочетание игры-головоломки и игры на ловкость. Вы блочный персонаж и можете двигаться, используя отдачу бросаемых вами бомб. Попытайтесь добраться до зеленой двери, чтобы закончить уровень. Первые пару уровней более-менее легки, но через некоторое время перед вами по-настоящему сложнейшая задача. В этой игре время решает все, и постарайтесь получить 3 звезды за каждый пройденный уровень. Используйте мышь, чтобы нацелить бомбы и лететь вперед, используя отдачу. Подсказка: иногда уровень требует быстрой реакции, чтобы получить три звезды. Используйте «r» для перезапуска, чтобы вы могли сразу щелкнуть мышью. Bombhopper.io был создан Жюльеном Мурером, также известным как Getkey, который, как ни странно, имеет созвучие с Йети. Это французский разработчик, базирующийся в пещере в горах недалеко от Гренобля.

Веб-сайт: bombhopper.io

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