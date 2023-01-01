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Noob Drive

Noob Drive

poki.com

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Noob Drive — динамичная автомобильная игра с блочной эстетикой. Ваша цель — как можно быстрее доставить вас к месту назначения. Двигайтесь на полной скорости, используя кнопки рулевого управления, чтобы балансировать в воздухе, и всегда старайтесь приземлиться на колеса! Тщательно рассчитывайте свои трюки, чтобы не потерять скорость, иначе вы не сможете перелететь через опасные скалы и коварные пропасти, которые могут разрушить ваш автомобиль. Соберите все монеты на каждом уровне, чтобы купить уникальные и потрясающие скины. Сможете ли вы пройти все 48 захватывающих уровней в Noob Drive? Не забудьте поделиться им с друзьями, чтобы узнать, кто сможет закончить игру быстрее и стать чемпионом! Движение — клавиши со стрелками W/S или вверх/вниз. Управление — клавиши со стрелками A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Нитро — ShiftПерезапуск — RNoob Drive был создан Vanorium. Играйте в другой платформер-головоломку на Poki: Noob Archer. Вы можете играть в Noob Drive бесплатно на Poki. В Noob Drive можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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