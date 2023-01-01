Monster Tracks — это игра на ловкость, в которой вам придется проезжать опасные тропы, перемещаясь в воздухе. Вот почему вы должны быть осторожны при нажатии на педаль, так как любой неоправданно интенсивный маневр может выгнуть грузовик назад и перевернуть вас вверх тормашками. Внимательно изучите путь и сохраняйте небольшой наклон назад, поскольку большинство препятствий будут толкать вас вперед. Отрегулируйте свою скорость в соответствии с требованиями текущего уровня, и вы быстро справитесь с этой задачей! Остерегайтесь препятствий, таких как шлицевые мосты, галька, бревна деревьев, ветряные мельницы, пандусы и, конечно же, водоем, из-за которого вы проиграете игру, если упадете в него. Вы получите возможность воспользоваться магазином и повысить мощность, сцепление и вес вашего автомобиля, чтобы с легкостью справляться с предстоящими задачами. Не забудьте поделиться треками монстров с друзьями и сравнить свои рекорды! Двигайтесь вперед — W, D, X, стрелка вверх, стрелка вправо, щелчок мышью. Двигайтесь назад — S, A, Z, стрелка вниз, стрелка влево. Созданы треки монстров. Мартин Магни. Играйте в другие аркадные игры Poki: Drive Mad, Recoil и Speed ​​King. Вы можете играть в Monster Tracks бесплатно на Poki. В Monster Tracks можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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