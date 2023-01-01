Curling FRVR

Положите камни ближе к центру дома и наберите как можно больше очков! Вы опытный керлер? Можете ли вы подметать как профессионал? Попробуйте эту бесплатную и увлекательную игру и побейте лучший результат своих друзей!

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