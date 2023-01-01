Gold Train FRVR

Доставьте поезд до следующей станции и наполните его всем золотом, которое сможете. Будьте осторожны, на железнодорожных путях много опасностей! Вы опытный водитель железной дороги? Попробуйте эту бесплатную и увлекательную игру и побейте лучший результат своих друзей!

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