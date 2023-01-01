Ships 3D — многопользовательский симулятор парусного корабля. Игра ведется от первого лица, где вы управляете моряком и перемещаетесь по кораблю; взаимодействуя с штурвалом, парусами и пушками. Топите вражеские корабли, чтобы заработать очки.

Веб-сайт: yp3d.com

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