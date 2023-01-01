Взрывайте пушечные ядра по вражеским пиратским кораблям! Krew.io отправляет вас на лодку с другими смертоносными пушками. Вы можете перекатить свое оружие в любое место на палубе. Затем нацельтесь на ближайший корабль и запустите смертоносные ядра, чтобы защитить свою команду!

Веб-сайт: krew.io

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