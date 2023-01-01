Потопите синие корабли в Battleboats.io! Эта многопользовательская игра позволяет вам плыть по смертоносным водам. Прежде чем атаковать, вы можете пройти мимо ящиков с минами и боеприпасами. Затем нацельтесь на ближайший вражеский корабль. Направляйте бомбы к базам, чтобы взорвать их!

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