Ведите войну с конкурирующими кораблями! Speedboats.io предлагает вам выжить в водном сражении. В этой многопользовательской игре вы можете перейти к новому оружию. Плывите вокруг маяка, чтобы найти следующую цель, и никогда не прекращайте обрушивать на себя шквал пуль!

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