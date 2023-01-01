WebCatalog
Bricks

Bricks

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Bricks в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Bricks — это игра-головоломка, которая выводит знаменитый тетрис на новый уровень! На ваш экран выпадают разнообразные уникальные формы кубиков. Ваша цель — передвигать их в линии, чтобы набрать больше очков! Но вот тут-то и начинается настоящий азарт! Bricks представляет множество динамических механик, которые доведут ваши навыки решения головоломок до предела. Представьте, что ваш игровой экран вращается, или элементы управления переворачиваются, или вы никогда не знаете, какие части появятся следующими. Готовы ли вы принять невероятный вызов? Давайте начнем перемещать эти кирпичи!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bricks, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Bricks and Balls-Brick Crusher

Bricks and Balls-Brick Crusher

now.gg

Infinity Loop

Infinity Loop

poki.com

Hex FRVR

Hex FRVR

poki.com

Bricks King

Bricks King

now.gg

1010! Deluxe

1010! Deluxe

poki.com

Bricks Royale-Brick Balls Game

Bricks Royale-Brick Balls Game

now.gg

Bricks Breaker Quest

Bricks Breaker Quest

now.gg

Infinity Loop: Hex

Infinity Loop: Hex

poki.com

Shapes

Shapes

poki.com

Idle Breakout

Idle Breakout

poki.com

Pirate Bricks Breaker

Pirate Bricks Breaker

now.gg

Bricks Breaker Deluxe

Bricks Breaker Deluxe

now.gg

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности