Bricks — это игра-головоломка, которая выводит знаменитый тетрис на новый уровень! На ваш экран выпадают разнообразные уникальные формы кубиков. Ваша цель — передвигать их в линии, чтобы набрать больше очков! Но вот тут-то и начинается настоящий азарт! Bricks представляет множество динамических механик, которые доведут ваши навыки решения головоломок до предела. Представьте, что ваш игровой экран вращается, или элементы управления переворачиваются, или вы никогда не знаете, какие части появятся следующими. Готовы ли вы принять невероятный вызов? Давайте начнем перемещать эти кирпичи!

Веб-сайт: poki.com

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