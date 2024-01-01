Цель состоит в том, чтобы в каждой строке, столбце и цветной области было ровно по одному ферзя, причем ни один ферзь не касался друг друга. Есть только один правильный ответ. Давайте разберемся, как это работает. Игра LinkedIn.

Веб-сайт: linkedin.com

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