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Sudoku Calendar

Sudoku Calendar

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Веб-сайт: poki.com

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Sudoku Calendar elevates the classic Sudoku experience to new heights of fun! Select your Sudoku challenge of the day from the calendar, or test your skills with a random game! Adjust the difficulty level from easy to hard, and customize the grid by hiding impossible numbers for a clearer view. Need a little assistance? Don't worry, hints are available if you need them. It's time to solve some Sudoku games!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sudoku Calendar, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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