Играйте в неограниченное количество головоломок судоку онлайн. Четыре уровня от простого до злого. Совместимо со всеми браузерами, планшетами и телефонами, включая iPhone, iPad и Android.

Веб-сайт: websudoku.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Web Sudoku, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.