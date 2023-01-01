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Yandex Messenger

Yandex Messenger

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Веб-сайт: yandex.com

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Yandex.Messenger is a platform that lets employees communicate with each other. Users can send instant messages, make calls, and create group chats. Яндекс Мессенджер — это безопасный корпоративный мессенджер в привычном интерфейсе. Мы объединили важные функции мессенджеров и добавили необходимые возможности для корпоративной работы — например, приглашение команд или отделов в групповой чат. Работать над проектами проще, когда контакты всех коллег собраны в одном месте, а чаты с семьей и друзьями не отвлекают от задач.

Веб-сайт: yandex.com

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