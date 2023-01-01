WebCatalog
TamTam

TamTam

tamtam.chat

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ТамТам - это удобный и безопасный мессенджер с каналами, видеозвонками и геосервисами. Общайтесь в чатах, звоните друзьям или объедините команду для работы. В ТамТам есть все для комфортного общения! TamTam is a handy and safe messenger with channels, video calls and geolocation services. Communicate in chats, call your friends or team up with your colleagues for work. TamTam has everything needed to communicate with ease!

Веб-сайт: tamtam.chat

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TamTam, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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