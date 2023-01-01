WebCatalog

Яндекс Вебмастер

Яндекс Вебмастер

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: webmaster.yandex.ru

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Статистика поисковых запросов Отслеживаем запросы, по которым сайт показывается в поиске. Сервис позволяет наблюдать за тем, как меняются показы, количество кликов, CTR сниппетов и другие показатели. Качество сайта Подскажем, как улучшить сайт. Сравнивайте его с ресурсами конкурентов и получайте советы, как сделать сайт полезнее и привлекательнее. Проверка отображения на мобильных устройствах Проверим, корректно ли ваш сайт отображается на смартфонах и планшетах – например, нет ли на нём элементов, которые создают проблемы для мобильных браузеров. Техническая диагностика Оповестим об ошибках сайта и дадим рекомендации по их устранению. Вебмастер автоматически проверяет сайт более чем по 30 параметрам. Проверка на нарушения правил поисковых систем Расскажем обо всех нарушениях, найденных на сайте. Информация собирается в специальном разделе. Устранив все проблемы, вы можете сообщить об этом Яндексу с помощью кнопки «Я всё исправил». Работа с отзывами о сайте Оповестим о новых отзывах о сайте, чтобы вы могли быстро ответить на них. Ваши комментарии будут помечены как официальные. Турбо-страницы для интернет-магазинов Создадим Турбо-версию вашего магазина, которая быстрее загружается с мобильных устройств. Это поможет снизить отказы и увеличить конверсии. Встроенные рекомендации, удобная оплата, автозаполнение форм. Турбо-страницы для контентных сайтов Создадим лёгкую версию сайта, которая быстрее загружается на мобильных устройствах. Это поможет снизить отказы, увеличить охват и прибыль вашего сайта. Обход страниц сайта Поисковые роботы ценят качество и оригинальность контента. Покажем, как быстрее сообщить нашему роботу о новых страницах сайта при помощи обхода по счётчику Метрики или файла Sitemap. Наглядное отображение индексирования Соберем все основные показатели индексирования в одном интерфейсе: так удобнее наблюдать за процессом сбора данных и определять причины проблем с индексированием. Управление структурой сайта Поможем сгруппировать небольшие разделы сайта, а для страниц из разных разделов создать общие виртуальные разделы. Например, в таком разделе может быть собрана информация по всем страницам со словом «table» в адресе.

Веб-сайт: webmaster.yandex.ru

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