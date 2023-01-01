WebCatalog
Яндекс Поиск для сайта

Яндекс Поиск для сайта

site.yandex.ru

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Яндекс Поиск для сайта в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Яндекс.Поиск для сайта — бесплатный инструмент для поиска по вашему сайту. Ищет, подсказывает, исправляет опечатки и позволяет зарабатывать на рекламе. Без ограничений на количество запросов. Подробности в видеоинструкции.

Веб-сайт: site.yandex.ru

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