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Яндекс Учебник

Яндекс Учебник

education.yandex.ru

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Современное образование на основе технологий Яндекса - Анализ действий учеников и автоматическая подборка заданий для каждого - Контроль освоения навыков у каждого ученика в реальном времени - Работа в классе и дома, олимпиады, контрольные, повторение, курсы по математике и программированию

Веб-сайт: education.yandex.ru

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