Яндекс Радар

Статистика использования поисковых систем в в России с 2015 года по данным Яндекс.Метрики. Динамика доли поисковиков в в России по неделям, месяцам, годам. Срезы по разным устройствам и платформам — iOS, Android, Mac OS, Windows.

Веб-сайт: radar.yandex.ru

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