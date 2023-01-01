WebCatalog
Яндекс Музыка

Яндекс Музыка

music.yandex.ru

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Яндекс Музыка в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Открывайте новую музыку каждый день. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. Миллионы композиций бесплатно и в хорошем качестве.

Веб-сайт: music.yandex.ru

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Яндекс Музыка, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Яндекс Еда

Яндекс Еда

eda.yandex.ru

Яндекс Народная карта

Яндекс Народная карта

n.maps.yandex.ru

Яндекс Вебмастер

Яндекс Вебмастер

webmaster.yandex.ru

Яндекс Учебник

Яндекс Учебник

education.yandex.ru

Яндекс Здоровье

Яндекс Здоровье

health.yandex.ru

Delivery Club

Delivery Club

delivery-club.ru

Яндекс Радар

Яндекс Радар

radar.yandex.ru

Яндекс Кью

Яндекс Кью

yandex.ru

МойСклад

МойСклад

moysklad.ru

Яндекс Поиск для сайта

Яндекс Поиск для сайта

site.yandex.ru

Shkolo

Shkolo

shkolo.bg

Букмейт Россия

Букмейт Россия

bookmate.ru

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности