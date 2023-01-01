Яндекс Народная карта

Народная карта — редактор Яндекс.Карт, позволяющий создавать, редактировать и исправлять объекты на карте на основе спутниковых снимков (и других данных). Правки, внесенные в Народной карте, публикуются на Яндекс.Картах.

Веб-сайт: n.maps.yandex.ru

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