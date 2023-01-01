Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Скидки и акции в магазинах.Узнайте, где покупать дешевле и экономьте до 50% уже сегодня c Едадил. Актуальный каталог акций и скидок на сайте и в мобильном приложении.

Веб-сайт: edadeal.ru

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Едадил, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.