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Яндекс Услуги

Яндекс Услуги

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: uslugi.yandex.ru

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Яндекс Услуги помогут сравнить цены, найти подходящего исполнителя и связаться с ним удобным способом — по телефону или во встроенном чате.

Веб-сайт: uslugi.yandex.ru

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Яндекс Услуги, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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