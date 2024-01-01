Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для синтетических носителей - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Синтетические медиа — это видео, изображения, текст и голосовой контент, который полностью или частично создан с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Эта технология дает пользователям возможность создавать разнообразные формы медиа. Предоставляя входные данные, такие как голос, внешний вид или подсказку, люди могут использовать программное обеспечение для создания соответствующих медиа-выходов. Хотя синтетические медиа все еще находятся на ранних стадиях своего развития, они обладают огромным потенциалом в сфере развлечений, маркетинга, обучения и различных других областях.