Программное обеспечение для синтетических носителей - Самые популярные приложения
Синтетические медиа — это видео, изображения, текст и голосовой контент, который полностью или частично создан с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Эта технология дает пользователям возможность создавать разнообразные формы медиа. Предоставляя входные данные, такие как голос, внешний вид или подсказку, люди могут использовать программное обеспечение для создания соответствующих медиа-выходов. Хотя синтетические медиа все еще находятся на ранних стадиях своего развития, они обладают огромным потенциалом в сфере развлечений, маркетинга, обучения и различных других областях.
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Notion
notion.so
Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — американская транснациональная технологическая компания, которая разрабатывает одноименное программное обеспечение — инструмент для цифрового письма на английском языке, использующий искусственный интеллект и обработку естественного языка. Благодаря алгоритмам машинного и глубокого обуче...
QuillBot
quillbot.com
Инструменту перефразирования QuillBot доверяют миллионы людей по всему миру, поскольку он позволяет переписывать предложения, абзацы или статьи с использованием современного искусственного интеллекта.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
VEED
veed.io
Редактирование видео стало проще. Создавайте видео одним щелчком мыши. Добавляйте субтитры, расшифровывайте аудио и многое другое.
Wordtune
wordtune.com
Ваши мысли словами. Скажите именно то, что вы имеете в виду, посредством ясного, убедительного и достоверного письма.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-редактор изображений с использованием искусственного интеллекта. Используйте его для создания произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видеороликов, логотипов и многого другого.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
Runway
runwayml.com
Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш пакет для создания видео нового поколения.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Copy.ai
copy.ai
Мы создали самого продвинутого в мире копирайтера с искусственным интеллектом, который позволяет вам создавать маркетинговые тексты за считанные секунды!
Jasper
jasper.ai
Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетингов...
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Fotor
fotor.com
Бесплатный онлайн-редактор фотографий для всех. Бесплатно редактируйте фотографии с помощью фоторедактора Fotor всего за несколько кликов. Он охватывает все онлайн-инструменты для редактирования фотографий, поэтому вы можете обрезать изображения, изменять их размер, добавлять текст к фотографиям, да...
D-ID
d-id.com
Генерирующий искусственный интеллект, ориентированный на будущее. Создавайте персонализированные видеоролики с говорящими аватарами одним нажатием кнопки, предоставляя компаниям и авторам сверхспособности.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E O...
Craft
craft.do
Созданный с нуля для цифровых устройств, Craft возвращает удовольствие от письма. Craft — это инструмент для создания красивых документов и заметок, а также для обмена своими мыслями. Всем, что вы создаете в Craft, можно поделиться одним нажатием. Craft поддерживает встроенную уценку, обратные ссыл...
ClipDrop
clipdrop.co
Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии
Rytr
rytr.me
Rytr — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, который поможет вам создать высококачественный контент всего за несколько секунд и за небольшую плату!
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Чудо-студия. Инструмент искусственного интеллекта, который автоматически анимирует, освещает и компонует компьютерные персонажи в сцену живого действия.
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Writesonic
writesonic.com
Writesonic позволяет вам очень легко создавать высокоэффективные статьи, целевые страницы, рекламные объявления, описания продуктов и многое другое за считанные секунды.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip превращает длинные видеоролики в высококачественные вирусные клипы, которыми вы можете поделиться на TikTok, YouTube Shorts и Reels, чтобы расширить охват социальных сетей.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Быстро создавайте видеоролики, созданные искусственным интеллектом, используя простой текст. Поддержка многоязычного TTS с Metahuman. Поговорите с реалистичным ИИ-аватаром.
Synthesia
synthesia.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров п...
Undetectable AI
undetectable.ai
Мы преобразуем ваш помеченный контент, созданный искусственным интеллектом, в текст премиум-качества, который соответствует голосу вашего бренда и делает его неотличимым от произведений, написанных людьми. Наше решение на базе искусственного интеллекта обеспечивает неотличимые результаты, предоставл...
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
AKOOL
content.akool.com
Персонализированная контентная платформа AGI для коммерции Мы являемся универсальным магазином для малого бизнеса и электронной коммерции, где можно получить персонализированные описания продуктов профессионального качества в виде текста, изображений, голоса и видео с использованием AIGC.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero, о котором пишут более 100 СМИ, является самым передовым детектором искусственного интеллекта для ChatGPT, GPT-4, Bard. Проверьте до 50 000 символов на плагиат ИИ за считанные секунды.
getimg.ai
getimg.ai
Все, что вам нужно для создания изображений с помощью ИИ. Волшебные художественные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте оригинальные изображения, изменяйте существующие, расширяйте изображения за пределы исходных границ и многое другое.
Writer
writer.com
Writer — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который помогает всем членам вашей команды хорошо писать. Создавайте понятный, последовательный и фирменный контент повсюду. Попробуйте бесплатно сегодня.
TextCortex
textcortex.com
Один инструмент искусственного интеллекта для написания всего вашего контента. Маркетинг, продажи и текст веб-сайта, написанный за считанные секунды. Работает на базе передового искусственного интеллекта. Интегрирован в более чем 1000 платформ.
Writecream
writecream.com
Холодные электронные письма и создание контента на базе искусственного интеллекта.
Rask.ai
rask.ai
Попрощайтесь с дорогими переводчиками. Наша цель — предоставить опыт дублирования и перевода с помощью искусственного интеллекта, который не уступает человеку.
Frase
frase.io
Увеличивайте органический трафик, коэффициенты конверсии и доходы с помощью интегрированной оптимизации контента и инструментов диалогового искусственного интеллекта. Создайте бесплатную учетную запись сегодня.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Пишите и оценивайте в 20 раз быстрее с GetGenie — вашим личным помощником по искусственному интеллекту. Будь то WordPress, SaaS-приложение или чат-бот — GetGenie Ai поможет вам на всех фронтах и во всех направлениях работы!
GravityWrite
gravitywrite.com
Усовершенствуйте создание контента с помощью искусственного интеллекта. Создавайте блоги, копии рекламы, электронные письма, публикации в социальных сетях и многое другое за считанные секунды!
Ludwig
ludwig.guru
Лингвистическая поисковая система и умный переводчик, который поможет вам найти идеальное слово или предложение, чтобы выразить ваши идеи.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Позвольте ИИ написать ваш контент за считанные секунды. Без писательского кризиса. Введите несколько ключевых слов, и мы мгновенно превратим их в полноценные статьи и маркетинговый контент, используя наш ИИ мирового класса с обширными знаниями о мире.
Hive
hive.com
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Booth.ai
booth.ai
Создавайте фотографии продуктов профессионального качества с помощью искусственного интеллекта. Быстро создавайте высококачественные фотографии образа жизни, просто указав желаемый снимок и загрузив несколько образцов изображений продуктов.
Craiyon
craiyon.com
Модель AI рисует изображения из любой подсказки!
NeuronWriter
neuronwriter.com
Оптимизируйте содержимое своего веб-сайта, чтобы Google его обожал. Расширенный редактор контента с семантическими моделями (NLP), анализом поисковой выдачи Google и данными конкурентов. NEURONwriter поможет вам планировать и оптимизировать контент с учетом намерений пользователей!
Molin AI
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Создавайте контент мгновенно. Molin — это искусственный интеллект, который пишет уникальный и качественный контент из пары слов всего за секунды.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Превратите воображение в искусство. Наш генератор изображений с искусственным интеллектом воплощает воображение в жизнь, создавая потрясающие произведения искусства, иллюстрации и изображения за считанные секунды.
Elai.io
elai.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, используя только текст. Создавайте персонализированные видеоролики с использованием ИИ вместе с докладчиком за считанные минуты, не используя камеру, студию и зеленый экран.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерация изображений с помощью ИИ для команд. Вы можете легко создавать логотипы с использованием ИИ, обложки книг с использованием ИИ, плакаты с использованием ИИ и многое другое — Stockimg AI
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
Создавайте произведения искусства, созданные искусственным интеллектом, безопасно и честно DeviantArt DreamUp™ позволяет создавать произведения искусства с использованием искусственного интеллекта, зная, что к авторам и их работам относятся справедливо. Создайте любой образ, который только можете с...
Originality.ai
originality.ai
Самый точный детектор контента с искусственным интеллектом и средство проверки на плагиат, созданный для серьезных издателей контента Если вы SEO-специалист, контент-маркетолог или издатель веб-сайтов, этот инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНО! Узнайте истинный источник контента, который вы получаете, и защитит...
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds помогает вам провести мозговой штурм и исследовать темы для разработки SEO-оптимизированного контента, который сделает вас авторитетом в своей области.
Textero AI
textero.ai
Пишите лучше с ИИ
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks — это программная платформа для борьбы с плагиатом, которая быстро и точно выполняет обширный поиск в Интернете и базах данных.
Headline Studio
coschedule.com
Бесплатный анализатор заголовков №1. Пишите заголовки, которые увеличивают трафик, репосты и результаты поиска.
ContentBot
contentbot.ai
Пишите в 10 раз быстрее. Используйте самый передовой в мире искусственный интеллект, чтобы писать для вас. Содержимое блога, целевые страницы, рекламные объявления и многое другое.
Friday AI
heyfriday.ai
Писать с Friday AI так же легко, как в пятницу днем. Пишите ли вы блоги и статьи или размещаете рекламу, пусть наш инструмент искусственного интеллекта работает на вас.