Wonder Studio

Чудо-студия. Инструмент искусственного интеллекта, который автоматически анимирует, освещает и компонует компьютерные персонажи в сцену живого действия.

Веб-сайт: wonderdynamics.com

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