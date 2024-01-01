Cretorial Media Services Pvt. Ltd. — стартап в сфере технологических медиа, который специализируется на создании брендов, управлении социальными сетями и управлении влиятельными лицами. Cretorial также имеет запатентованную технологию искусственного интеллекта, которая призвана изменить процесс создания крылатых фраз, слоганов, подписей, хэштегов и других типов микроконтента. Cretorial обещает предоставить всем — от копирайтеров до исследователей, от рекламных агентств до бизнес-лидеров, от технических писателей до маркетологов, от преподавателей до докладчиков, от основателей до сотрудников начального уровня — текст, необходимый им для разработки и предоставления исключительного контента.

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Веб-сайт: cretorial.ai

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