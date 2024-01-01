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Cretorial

Cretorial

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Веб-сайт: cretorial.ai

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Cretorial Media Services Pvt. Ltd. — стартап в сфере технологических медиа, который специализируется на создании брендов, управлении социальными сетями и управлении влиятельными лицами. Cretorial также имеет запатентованную технологию искусственного интеллекта, которая призвана изменить процесс создания крылатых фраз, слоганов, подписей, хэштегов и других типов микроконтента. Cretorial обещает предоставить всем — от копирайтеров до исследователей, от рекламных агентств до бизнес-лидеров, от технических писателей до маркетологов, от преподавателей до докладчиков, от основателей до сотрудников начального уровня — текст, необходимый им для разработки и предоставления исключительного контента.

Категории:

Business
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: cretorial.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cretorial, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Inflact

Inflact

inflact.com

Collabstr

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builtin.com

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