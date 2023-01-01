WebCatalog

DisplayNote Web

DisplayNote Web

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: displaynote.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для DisplayNote Web в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Создание взаимосвязанного опыта для докладчиков, преподавателей и учащихся со всего мира

Веб-сайт: displaynote.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DisplayNote Web, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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