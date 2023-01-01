Playground AI
playgroundai.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Playground AI в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: playgroundai.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Playground AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
PixTeller
pixteller.com
Glorify
app.glorifyapp.com
Piktochart
create.piktochart.com
ellty
ellty.com
Microsoft Create
create.microsoft.com
Aitubo
app.aitubo.ai
DocHipo
app.dochipo.com
GravityWrite
app.gravitywrite.com
PosterMyWall
postermywall.com
Artblast AI
app.artblastai.com
Podcast Marketing
podcastmarketing.ai
Shots
shots.so