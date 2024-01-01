Другие поставщики бизнес-финансов - Самые популярные приложения
Другие поставщики бизнес-финансов
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Revolut
revolut.com
Одно приложение для всех денег. От повседневных расходов до планирования будущего с помощью сбережений и инвестиций — Revolut поможет вам получить больше от своих денег.
Revolut Business
revolut.com
Учетная запись без границ с мощными персонализированными инструментами в одном месте, дающая вам полный контроль над финансами вашего бизнеса.
ANZ Australia
anz.com.au
The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...
ANZ New Zealand
anz.co.nz
The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...
Holvi
holvi.com
Ваш универсальный аккаунт для самозанятости. Банковское дело, выставление счетов и бухгалтерский учет – плюс новая бизнес-кредитная карта. Все в одном месте, чтобы вы могли сосредоточиться на важном. Это упрощенная трудовая жизнь.
Lendio
lendio.com
Lendio (ранее Funding Universe), базирующаяся в штате Юта, основанная в 2011 году Броком Блейком и Трентом Мискином, представляет собой бесплатную онлайн-рынок кредитов в США, ориентированную на владельцев малого бизнеса.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox предлагает быстрый и простой доступ к финансированию бизнеса на сумму до 150 000 долларов США. Узнайте, как наши варианты кредитной линии и срочного кредита могут обеспечить рост вашего бизнеса.
Vouch
vouch.us
Vouch — это новый вид цифрового страховщика, который защищает стартапы от ошибок, судебных разбирательств и атак.
Crowdcube
crowdcube.com
Покупайте акции быстрорастущих частных предприятий Европы.
Clara
clarafinds.com
Clara помогает вам интерактивно визуализировать любой набор данных, чтобы вы могли систематизировать, понимать и совместно работать над сложными данными.
Checkflo
checkflo.com
Оптимизированная служба выполнения чеков Checkflo — это универсальный источник всех необходимых вам услуг по обработке, печати и отправке чеков. Мы можем сократить ваши административные расходы и повысить эффективность вашей работы, и все это с меньшими усилиями и документацией. Checkflo предлагает ...
Anaxago
anaxago.com
Anaxago объединяет инвесторов, которые ищут новые способы инвестирования и уникальные инвестиционные возможности в недвижимость и стартапы. Anaxago способствует развитию финансовой модели, которая помогает экономике предоставить людям прямой доступ к бизнесу завтрашнего дня. Направляя часть своих сб...
Kriya
kriya.co
Получите конфиденциальную возможность дисконтирования счетов-фактур всей бухгалтерской книги. Он отлично подходит для предприятий с регулярными потребностями в денежных потоках, поскольку он защищен от всех ваших неоплаченных счетов.
Invesdor
invesdor.com
Лидер рынка Северных стран в #цифровом #сборе средств, объединяющий амбициозные европейские предприятия с инвесторами по всему миру.
FundThrough
fundthrough.com
Оборотный капитал по требованию для растущего бизнеса. FundThrough предлагает предприятиям мгновенный доступ к средствам из неоплаченных счетов на простой в использовании онлайн-платформе финансирования. Средства финансирования варьируются от 500 до более 2 миллионов долларов США, в зависимости от о...
Hedonova
hedonova.io
Hedonova — это альтернативный инвестиционный фонд, регулируемый SEC, который позволяет вам инвестировать в более чем 12 экзотических альтернативных классов активов, просто инвестируя в один фонд. Наши эксперты по инвестициям вкладывают ваши деньги в такие активы, как вино, искусство, стартапы, крипт...
Kiva
kiva.org
Кива представляет собой финансово инклюзивный мир, в котором все люди имеют возможность улучшить свою жизнь.
Foundy
foundy.com
Foundy — это ведущая в Европе комплексная платформа для слияний и поглощений, помогающая учредителям и покупателям бизнеса совершать сделки всего за 30 дней. Ваша комплексная платформа для покупки и продажи бизнеса. Foundy помогает учредителям и покупателям совершать приобретения в 3 раза быстрее и...
Seedrs
seedrs.com
Возможности онлайн-инвестирования в лучшие новые стартапы, а также привлечение посевных и ангельских инвестиций с помощью ведущего европейского краудфандингового сайта Seedrs.
Embroker
embroker.com
Embroker — это страховая брокерская компания, созданная с учетом вашего подхода к ведению бизнеса. Вы получаете простоту технологий в сочетании с первоклассным обслуживанием от лучших брокеров.