Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

StackSource — это технологичная платформа для кредитования коммерческой недвижимости. Мы связываем инвесторов, которые строят или приобретают коммерческую недвижимость, с такими вариантами финансирования, как банки, страховые компании и частные кредиторы, посредством простого и прозрачного процесса.

Веб-сайт: stacksource.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением StackSource, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.