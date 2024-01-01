Debexpert

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Мы помогаем банкам и другим кредиторам эффективно и по лучшей рыночной цене продавать свой долговой портфель через нашу онлайн-рынок кредитов. Мы специализируемся на продаже долгов коллекторским агентствам, компаниям по покупке долгов, покупателям недвижимости, покупателям медицинских долгов, покупателям портфеля автокредитов, хедж-фондам, семейным офисам и другим институциональным покупателям долгов. На нашем кредитном рынке они покупают и продают все виды долговых портфелей: векселя на недвижимость, автомобильные векселя, портфели до зарплаты, портфели в рассрочку, медицинские долги, коммерческие векселя, долг MCA, портфели кредитных карт, портфели судебных решений, банкротства, портфели студенческих ссуд и другие. .
Категории:
Finance
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Revolut

Revolut

revolut.com

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Holvi

Holvi

holvi.com

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Lendio

Lendio

lendio.com

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