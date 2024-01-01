MySIPonline — это самая передовая инвестиционная платформа взаимных фондов в Индии, объединяющая все AMC под одной крышей и командой из более чем 50 высококвалифицированных отраслевых экспертов и фондовых аналитиков. Это автоматизированная платформа, которая понимает потребности каждого инвестора и предлагает им удобство, позволяющее сочетать комфорт инвестирования с риском безбумажным способом.

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