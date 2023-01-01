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Foundy

Foundy

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Веб-сайт: foundy.com

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Foundy — это ведущая в Европе комплексная платформа для слияний и поглощений, помогающая учредителям и покупателям бизнеса совершать сделки всего за 30 дней. Ваша комплексная платформа для покупки и продажи бизнеса. Foundy помогает учредителям и покупателям совершать приобретения в 3 раза быстрее и с меньшими затратами, чем традиционный процесс слияний и поглощений.

Веб-сайт: foundy.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Foundy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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