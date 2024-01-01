Приложения для знакомств - Самые популярные приложения
Приложения для знакомств — это цифровые платформы, которые облегчают связь и взаимодействие между людьми, ищущими романтические или социальные отношения. Пользователи создают профили с личной информацией и предпочтениями, а приложение использует алгоритмы, чтобы сопоставить их с потенциальными партнерами на основе критериев совместимости, таких как интересы, местоположение и предпочтения. Эти приложения часто включают в себя такие функции, как обмен сообщениями, пролистывание страниц и просмотр профилей, предоставляя людям удобный и доступный способ исследовать и инициировать отношения в эпоху цифровых технологий.
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Grindr
grindr.com
Grindr — это приложение для социальных сетей и онлайн-знакомств на основе местоположения для геев, бисексуалов, трансгендеров и гомосексуалистов. Это было одно из первых геосоциальных приложений для геев, когда оно было запущено в марте 2009 года, и с тех пор оно стало крупнейшим и самым популярным ...
Tinder
tinder.com
Tinder — это геосоциальная сеть и приложение для онлайн-знакомств, которое позволяет пользователям анонимно ставить лайки или антипатии другим профилям на основе их фотографий, небольшой биографии и общих интересов. Как только два пользователя «совпадут», они смогут обмениваться сообщениями. Tinder ...
Plenty of Fish
pof.com
Plenty of Fish Free Dating (POF) — это место, где одинокие люди общаются больше, чем любое другое приложение для знакомств. POF — это больше, чем просто приложение для знакомств. Это опыт. POF создан, чтобы помочь одиноким людям обрести счастливые отношения! У нас есть самые БЕСПЛАТНЫЕ функции, вклю...
Zoosk
zoosk.com
Знакомства развлеклись... без игр. Подходящие синглы по всему миру уже более 13 лет!
Bumble
bumble.com
Bumble изменил к лучшему то, как люди встречаются, находят друзей и восприятие онлайн-знакомств. Женщины делают первый шаг. На Айфон+Андроид.
Badoo
badoo.com
Добро пожаловать в Badoo, место, где можно честно встречаться! В обществе, которое наживается на нашей неуверенности в себе, Badoo — это место, где выгодно быть настоящим, непримиримым собой. Мы боремся с двусмысленностью современных свиданий с помощью подлинного, нефильтрованного разговора. Мы счит...
OkCupid
okcupid.com
OkCupid — единственное приложение для знакомств, которое поможет вам узнать то, что для вас важно. Вы заслуживаете того, чтобы найти того, кого ищете. Познакомьтесь с ними сегодня!
Match
match.com
Матч – это повышение знакомства до своего уровня. Потому что давайте посмотрим правде в глаза: гимнастику для большого пальца левой и правой руки можно выполнять лишь ограниченное количество раз, когда вы готовы к чему-то большему. Наше приложение, основанное на 25-летнем опыте и реальных экспертах ...
OurTime
ourtime.com
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Pure
pure.app
PURE — это приложение для знакомств, позволяющее любознательным творческим людям проявить себя в своей самой игривой версии. Это пространство, где можно быть открытым в своих желаниях, честным в своих намерениях и ясным в своих границах. Общайтесь с единомышленниками, чтобы создавать и исследовать ...
SilverSingles
silversingles.com
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ROMEO
romeo.com
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Inner Circle
theinnercircle.co
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Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4Adam — это приложение для знакомств, созданное специально для геев для легких или случайных свиданий и, возможно, большего.
happn
happn.app
Happn — это приложение для знакомств, насчитывающее более 100 миллионов участников, которое позволяет вам найти всех, с кем вы пересекались; Судьба народа решила, что вам следует встретиться. Ставьте лайк профилям, которые бросаются в глаза, влюбляйтесь и, самое главное, собирайтесь вместе!
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
Присоединяйтесь к крупнейшей в мире сети знакомств и социальной сети для взрослых.
Gaydar
gaydar.net
Gaydar — один из лучших сайтов знакомств для геев и бисексуальных мужчин. Миллионы таких парней, как ты, ищут дружбу, знакомства и отношения. Поделитесь своими интересами и хобби, и Гайдар подберет вам компанию. Присоединяйтесь сейчас бесплатно, просматривайте и отправляйте сообщения. Новый дизайн, ...
Meetic
meetic.com
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Flirt
flirt.com
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eDate
edate.com
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eHarmony
eharmony.com
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Mamba
mamba.ru
Мамба — это сеть социальных сайтов знакомств, включающая около 25 000 независимых сайтов и разделов знакомств на крупных порталах и издательских сайтах.
CatholicMatch
catholicmatch.com
CatholicMatch — крупнейший и пользующийся наибольшим доверием католический сайт знакомств в мире.
2RedBeans
2redbeans.com
2RedBeans — самый активный китайский сайт знакомств в США и Канаде. Это мощный двигатель знакомств SINA и специальный сайт знакомств для телешоу «If You Are the One» 2012 года в США.
Stir
stir.com
Stir — приложение для знакомств для родителей-одиночек. Это разумный выбор для родителей-одиночек, которые готовы встречаться, но хотят избежать давления со стороны других приложений для знакомств.
DateMyAge
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Seeking
seeking.com
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